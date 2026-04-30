Бойцы «Южной» группировки войск уничтожили три украинские станции РЭБ в ДНР. Фото: Минобороны России

Военнослужащие «Южной» группировки войск Вооруженных сил России уничтожили три украинские станции радиоэлектронной борьбы в Донецкой Народной Республике, а также заняли более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Подольское, Константиновка, Кривая Лука, Артема, Краматорск и Рай-Александровка Донецкой Народной Республики, - рассказали в Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что за последние сутки на этом направлении вооруженные формирования Украины потеряли более ста военнослужащих, а также бронетранспортер М113 производства США.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Российской Федерации группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. Российские войска шаг за шагом выбивают украинских боевиков из городов, поселков и сел ДНР.

