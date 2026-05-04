ВС РФ перерезали пути снабжения ВСУ под Добропольем в ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские военные перерезали маршруты снабжения и передвижения украинских боевиков в направлении Доброполья.

По его словам, после освобождения Новоалександровки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться. Логистика противника взята под объективный контроль, и в этом направлении также наблюдается улучшение позиций.

Населенный пункт Доброполье находится в 30 километрах севернее Красноармейска, который, как сообщало Минобороны РФ, был освобожден 1 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что российские подразделения улучшили свои позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. В самом городе продолжаются уличные бои.

Кроме того, за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике.

