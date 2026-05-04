ВС РФ продвинулись на северо-востоке и юго-востоке Красного Лимана в ДНР (архивное фото)

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что российские подразделения улучшили свои позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. По его словам, в самом городе продолжаются уличные бои, однако российские войска улучшили свои позиции.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Кондратовки, Алексеево-Дружковки, Пискуновки, Рай-Александровки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

Кроме того, группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике и в Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 320 военнослужащих.

