За сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи, а также нанесла удары по 15 бригадам ВСУ в районах Приюта, Водянского, Белицкого, Доброполья, Шевченко, Василевки, Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике, Новопавловки и Новоподгородного в Днепропетровской области.

- Потери украинских вооруженных формирований составили до 320 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что за сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в Донецкой Народной Республике. Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 17 автомобилей.

Кроме того, ВС РФ за неделю освободили в Донецкой Народной Республике четыре населенных пункта.

С 25 апреля по 1 мая 2026 года ВС РФ освободили в ДНР Ильичевку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку (подробнее)