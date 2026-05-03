«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по восьми бригадам вооруженных формирований Украины в районах Николаевки, Кондратовки, Алексеево-Дружковки, Пискуновки, Рай-Александровки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 160 военнослужащих, боевую бронированную машину «Казак» и 17 автомобилей, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что ВС РФ за неделю освободили в Донецкой Народной Республике четыре населенных пункта. Российские войска продолжают продвижение и наносят поражение украинским боевикам. С 25 апреля по 1 мая 2026 года ВС РФ освободили Ильичевку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку в ДНР.

Кроме того, разведчики «Южной» группировки войск обнаружили в Константиновке пункт временной дислокации украинских боевиков. Цель нашел оператор беспилотных систем с помощью разведывательного дрона «Zala». В укрытии находились до 15 военнослужащих ВСУ.

