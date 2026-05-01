Расчет РСЗО «Град» ВС РФ уничтожил пункт временной дислокации ВСУ в ДНР Фото: Минобороны РФ.

Разведчики «Южной» группировки войск обнаружили в Константиновке пункт временной дислокации украинских боевиков. Цель нашел оператор беспилотных систем с помощью разведывательного дрона «Zala». В укрытии находились до 15 военнослужащих ВСУ.

- Координаты цели были переданы реактивному дивизиону 27-го гвардейского артиллерийского полка 3-го армейского корпуса «Южной» группировки войск. Слаженной работой и плотным огнем из реактивной системы залпового огня цель была уничтожена, - сообщают в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск с 25 апреля по 1 мая 2026 года в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка в Донецкой Народной Республике. За неделю российские войска нанесли поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР.

Кроме того, бойцы группировки войск «Центр» за неделю освободили населенный пункт Новоалександровка в Донецкой Народной Республике.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

За неделю российские войска освободили в ДНР четыре населенных пункта

С 25 апреля по 1 мая 2026 года ВС РФ освободили в ДНР Ильичевку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку (подробнее)