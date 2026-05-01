«Южная» группировка войск за неделю уничтожила пять станций РЭБ ВСУ в ДНР

Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП
Бойцы «Южной» группировки войск с 25 апреля по 1 мая 2026 года в результате активных наступательных действий освободили населенные пункты Ильиновка и Новодмитровка в Донецкой Народной Республике.
За неделю российские войска нанесли поражение 13 бригадам вооруженных формирований Украины в ДНР.
- Всего в зоне ответственности «Южной» группировки войск ВСУ потеряли более 1125 военнослужащих, 17 боевых бронированных машин, из них два бронетранспортера М113 производства США, 101 автомобиль, 13 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы, - отмечают в Минобороны России.
Ранее сообщалось, что военнослужащие Вооруженных сил России группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль логистические маршруты украинских боевиков у Доброполья в Донецкой Народной Республике. Операторы БПЛА ВС РФ совершили массированный рейд на тыловые пути перемещения ВСУ.
Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram
Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За неделю российские войска освободили в ДНР четыре населенных пункта
С 25 апреля по 1 мая 2026 года ВС РФ освободили в ДНР Ильичевку, Ильиновку, Новодмитровку и Новоалександровку