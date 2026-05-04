ВС РФ продвигаются к каналу Северский Донец – Донбасс на севере ДНР (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что на Краснолиманском направлении Вооруженные силы Российской Федерации продолжают движение в сторону ключевого водного канала Северский Донец - Донбасс.

- На Краснолиманском направлении наши подразделения продолжают движение в сторону канала Северский Донец - Донбасс. Боестолкновения сейчас фиксируем в районе Старого Каравана и ранее освобожденной Брусовки, - сказал Глава ДНР.

Ранее сообщалось, что российские подразделения улучшили свои позиции в северо-восточной и юго-восточной частях Красного Лимана. В самом городе продолжаются уличные бои.

Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации перерезали маршруты снабжения и передвижения украинских боевиков в направлении Доброполья. Также после освобождения Новоалександровки подразделения ВС РФ продолжают продвигаться.

