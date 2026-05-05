За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по четырем бригадам ВСУ в районах Артема, Кривой Луки, Константиновки, Рай-Александровки, Алексеево-Дружковки и Николаевки в Донецкой Народной Республике.

Как сообщили в Минобороны России, вооруженные формирования Украины потеряли более 165 человек личного состава, четыре бронемашины, 17 автомобилей, две артсистемы и станцию радиоэлектронной борьбы.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что на Добропольском направлении в Донецкой Народной Республике российские бойцы охватили населенный пункт Василевка с юго-западного направления и одновременно ведут его штурм с восточных окраин.

Кроме того, инженерные войска РФ обеспечили жителей ДНР водой, пробурив более сотни скважин. Для решения проблемы острого дефицита ресурса была сформирована сводная группировка, в состав которой вошли 17 расчетов передвижных буровых установок ПБУ-100.

