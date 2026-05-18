«Южная» группировка войск уничтожила американский бронетранспортер ВСУ в ДНР (архивное фото)

За сутки бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а также нанесли удары по ВСУ в районах Славянска, Краматорска, Тихоновки и Константиновки в Донецкой Народной Республике.

- Противник потерял до 90 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М113 производства США, 13 автомобилей и артиллерийское орудие, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что российские войска шаг за шагом продвигаются к освобождению города Белицкое на Красноармейском направлении. Российские подразделения постепенно продвигаются вперед, но противник пытается контратаковать.

Кроме того, в Минобороны России рассказали новые подробности освобождения Гришино в ДНР. ВС РФ при освобождении населенного пункта использовали непогоду и спецсредства. Успеху пехоты предшествовала масштабная работа подразделений беспилотных систем.

