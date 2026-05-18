ВС РФ продвигаются к освобождению Белицкого в ДНР (архивное фото)

Российские войска шаг за шагом продвигаются к освобождению города Белицкое на красноармейском направлении. Об этом в эфире «Россия 24» заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, сейчас на этом участке идут боестолкновения в районе Белицкого. Российские подразделения постепенно продвигаются вперед, но противник пытается контратаковать.

Ранее Глава ДНР сообщил, что освобождение Николаевки в Донецкой Народной Республике позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки. Также Пушилин отметил улучшение позиций российских штурмовиков в западной части самой Константиновки. Активные бои продолжаются в районе промзоны и железнодорожного вокзала.

Кроме того, успехи российских войск на севере ДНР приблизили освобождение Святогорска. Позиции ВС РФ улучшились в районе парка «Святые горы», а также есть продвижение в сторону ранее освобожденных Татьяновки и Пришиба.

