Освобождение Николаевки поможет ВС РФ охватить Константиновку с востока

Освобождение Николаевки в Донецкой Народной Республике позволяет российским войскам сформировать восточный фланг вокруг Константиновки. Об этом в эфире «Россия 24» заявил глава региона Денис Пушилин.

По его словам, это дает возможность охватить Константиновку с востока, а в перспективе - продвинуться в сторону Дружковки. Также Пушилин отметил улучшение позиций российских штурмовиков в западной части самой Константиновки. Активные бои продолжаются в районе промзоны и железнодорожного вокзала.

Ранее Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что успехи российских войск на севере ДНР приблизили освобождение Святогорска. По его словам, позиции улучшились в районе парка «Святые горы», а также есть продвижение в сторону ранее освобожденных Татьяновки и Пришиба. Все это приближает освобождение самого Святогорска.

Кроме того, ВС РФ начали бои внутри населенного пункта Рай-Александровка на Славянском направлении. ВС РФ ведут активные бои в восточной и центральной частях уже самой Рай-Александровки.

