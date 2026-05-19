В ДНР группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи (архивное фото) Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

За сутки группировка войск «Центр» заняла более выгодные рубежи. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение семи бригадам ВСУ в районах Райполя, Подгавриловки, Новоподгородного в Днепропетровской области, Матяшево, Доброполья, Сергеевки, Артема и Кучеров Яра в Донецкой Народной Республике.

- Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 280 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 11 автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы, - сообщили в Минобороны России.

Ранее сообщалось, что бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю в Донецкой Народной Республике. ВСУ за сутки потеряли до 160 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 25 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, бойцы ФСБ обнаружили и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника, а также ретранслятор, который использовался для управления беспилотниками в Константиновке.

Присоединяйтесь к нам в MAX и Telegram

Мессенджер MAX, как и наш сайт, в «белом списке» интернет-ресурсов. Так что лента нашего канала будет доступна даже в периоды ограничений мобильного интернета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска уничтожают живую силу и технику ВСУ на всех направлениях в ДНР

Бойцы «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, а военнослужащие группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи (подробнее)