Пушилин заявил, что ВСУ снизили активность на нескольких направлениях в ДНР

Пушилин сообщил, что ВСУ начали снижать активность действий на ряде направлений в ДНР. Фото: АГ ДНР

Вооруженные формирования Украины снизили активность боевых действий на Авдеевском и Марьинском направлении. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live», связав это с неудачным выступлением Зеленского накануне на Генассамблее ООН.

- Не получилось успехов на фронте у ВСУ на фоне выступления Зеленского, могу об этом заявить, исходя из той информации, которая поступает с моей стороны. Я вижу, что идет снижение всех активных действий со стороны противника, в том числе и на Авдеевском направлении, на Марьинском направлении, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что украинские войска минимизировали атаки в районе населенного пункта Опытное.

Напомним, что российские войска успешно отразили все атаки ВСУ в районе поселка Опытное. Также ВС РФ смогли стабилизировать ситуацию в селе Работино на Запорожском направлении.

Кроме того, врио Главы ДНР подчеркнул, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на линии соприкосновения, даже если киевскому режиму поставят дополнительное вооружение западные страны.

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