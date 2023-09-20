Денис Пушилин заявил, что ситуация в селе Работино стабилизируется

Денис Пушилин заявил, что ситуация на Запорожском направлении стабилизируется. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» заявил, что ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться.

- По Запорожскому направлению, оно примыкает к ДНР, и не можем мы обсуждать в отдельности. По Работино тоже ситуация начинает стабилизироваться - мои ощущения, исходя из той информации, которая поступает, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин заявил, что вооруженные формирования Украины пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, населенные пункты на данный момент находятся в «серой зоне».

Кроме того, временно исполняющий обязанности Главы ДНР отметил, что российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении. Противник на этом направлении пытался атаковать в районе Приютного и Старомайорского, но был отброшен.

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