Пушилин заявил, что ВСУ пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке

Денис Пушилин сообщил, что населенные пункты Клещеевка и Андреевка находятся в «серой зоне». Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что ВСУ пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, населенные пункты на данный момент находятся в «серой зоне».

- Мы видели победные реляции со стороны украинского режима по поводу Клещеевки, по поводу Андреевки. Но я вам скажу: данные населенные пункты находятся в серой зоне, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин подчеркнул, что село Андреевка практически уничтожено. ВСУ пытаются закрепиться в населенном пункте, однако российская авиация и артиллерия мешает продвижению противника. Также вооруженные формирования Украины пытаются прорваться в Клещеевку с юга.

- В полной мере там закрепиться не получилось бы даже при всем большом желании как у противника, так, увы, и с нашей стороны, потому что также населенный пункт практически полностью уничтожен, - добавил Пушилин.

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