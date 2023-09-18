ВС РФ отразили все атаки ВСУ в районе Опытного Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска 1 Донецкого армейского корпуса успешно отразили все атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Опытное. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Все попытки наступления украинских националистов в районе населенного пункта Опытное успешно отражены силами подразделений 1 Донецкого армейского корпуса. Изучение документов уничтоженных украинских боевиков показало, что в вылазках участвовали, в том числе ветераны АТО, с большим боевым опытом, - отмечают в ведомстве.

Там добавили, что противник на этом направлении не сможет добиться каких-либо успехов. Для боевиков ВСУ дальнейшие атаки на поселок обречены на провал и закончатся гибелью или пленом.

Напомним, что за прошлые сутки на Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих, а также десять единиц техники и три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы.

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