ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии за стуки отразила шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное. На Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих, а также десять единиц техники и три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Пречистовка.

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