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НовостиПолитика18 сентября 2023 11:19

Российские войска отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих
Владислав ГУЩИН
ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ за сутки отразили шесть атак ВСУ на Донецком направлении

Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке авиации и артиллерии за стуки отразила шесть атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Веселое, Майорск, Марьинка и Водяное. На Донецком направлении противник потерял до 255 украинских военнослужащих, а также десять единиц техники и три артиллерийские системы в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 255 военнослужащих, три боевые бронированные машины и семь автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, а также гаубица Д-30, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что в Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Авдеевка и Пречистовка.

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