Ян Гагин: ВСУ вывели в тыл существенную часть войск из района Новодонецкого ДНР

ВС РФ используют активную оборону на Южно-Донецком направлении (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Советник врио Главы ДНР Ян Гагин заявил информационному агентству ТАСС, что ВСУ вывели в тыл существенную часть своих сил из района населенного пункта Новодонецкое. По его словам, противник понес большие потери в безуспешных попытках прорвать оборону российских подразделений рядом с населенным пунктом.

- Эти мясные штурмы, которые ВСУ устроили для своих солдат, не дали результата. Наша активная оборона привела к большим потерям в рядах украинской группировки на направлении Новодонецкого. Активность противника на этом участке фронта заметно снизилась, ВСУ вынуждены были оттянуть в тыл существенную часть войск с этого направления, - рассказал советник врио Главы ДНР.

Ян Гагин добавил, что в результате этих безуспешных атак, потери противника на Южно-Донецком направлении за неделю составили несколько сотен человек.

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