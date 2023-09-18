Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 18 сентября 2023: Уничтожены командно-наблюдательные пункты ВСУ

Авиация и артиллерия сопровождают российские подразделения – они в одной связке отражают атаки ВСУ и в ответ наносят поражение. Фото: Скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп 53-й мотопехотной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Химик и Марьинка.

- За сутки потери противника составили до 180-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Panzerhaubitze 2000» производства ФРГ, а также боевая машина РСЗО «Град», - сообщает Министерство обороны РФ.

На Краснолиманском направлении грамотными и слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 12-й бригады специального назначения и 67-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Серебрянского лесничества.

Также, в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское и Серебрянского лесничества нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

- Уничтожено до 65-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа, - говорится в сводке Минобороны.

На Южно-Донецком направлении мужественными действиями подразделений группировки войск «Восток», во взаимодействии с авиацией и артиллерией в течение суток отражены три атаки штурмовых групп 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой Народной Республики и Приютное Запорожской области.

- Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 108-й бригады территориальной обороны в районе Воскресенки.

- Потери противника составили до 170-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы, - сообщает Министерство обороны РФ.

В районе населенного пункта Серебрянка поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 100-й бригады территориальной обороны и 67-й механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд украинских беспилотных летательных аппаратов в окрестностях населенных пунктов Василевка, Невельское и Спорное.

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