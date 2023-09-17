Денис Пушилин рассказал, что Артемовское направление остается достаточно горячим. Фото: скрин видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Артемовск, по-прежнему, под обстрелами. А само Артемовское направление остается достаточно горячим.

- Что касается северного фланга, там противник предпринимал некие отвлекающие мероприятия. Наносил беспокоящие обстрелы… Каких-то существенных, видимых изменений не фиксируем. Что касается южного направления, продолжаются атаки противника по рубежу Андреевка – Курдюмовка. Ситуация достаточно горячая, но контролируемая. Что касается самой Андреевки, то она (населенный пункт практически полностью уничтожен) по факту находится в «серой зоне», - сообщил Денис Пушилин.

Ранее «КП Донецк» сообщал, что ВСУ не имеют успеха на Краснолиманском направлении. Денис Пушилин рассказал о безуспешных атаках противника на этом направлении.

Также руководитель региона сообщил, что российские военнослужащие заняли новые участки территории в «серой зоне» на Авдеевском направлении. На других участках фронта, несмотря на попытки украинских боевиков атаковать позиции Вооруженных Сил России, ситуация остается под контролем российских военнослужащих.

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