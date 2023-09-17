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НовостиПолитика17 сентября 2023 11:57

Денис Пушилин: Российские военнослужащие на Краснолиманском направлении отразили все атаки ВСУ

ВСУ предприняли целый ряд безуспешных атак на Краснолиманском направлении
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Денис Пушилин рассказал, что российские военнослужащие на Краснолиманском направлении отразили не менее четырех атак ВСУ. Фото: скриншот видео

Денис Пушилин рассказал, что российские военнослужащие на Краснолиманском направлении отразили не менее четырех атак ВСУ. Фото: скриншот видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не имели успеха на Краснолиманском направлении.

- На севере ДНР - Краснолиманское направление - противник за сутки предпринял ряд попыток, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны. Проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполовка и Серебрянского лесничества. Успеха не имел- отброшен на исходные позиции. Тем не менее, фиксируем, что противник на данном направлении уже имеет возможности привлечения резервов со стороны Краматорска, Славянска. Ситуацию держим под контролем, позиции вполне контролируемы с нашей стороны, - рассказал Денис Пушилин.

Ранее руководитель региона сообщал, что российские военнослужащие заняли новые участки территории в «серой зоне» на авдеевском направлении. По словам Пушилина, на других участках фронта, несмотря на попытки украинских боевиков атаковать позиции Вооруженных Сил России, ситуация остается под контролем российских военнослужащих.

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