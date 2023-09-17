Денис Пушилин: Российские военнослужащие на Краснолиманском направлении отразили все атаки ВСУ

Денис Пушилин рассказал, что российские военнослужащие на Краснолиманском направлении отразили не менее четырех атак ВСУ. Фото: скриншот видео

Врио Главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ не имели успеха на Краснолиманском направлении.

- На севере ДНР - Краснолиманское направление - противник за сутки предпринял ряд попыток, не менее четырех, прощупать нашу линию обороны. Проводил разведывательные мероприятия в направлении населенных пунктов Новоегоровка, Терны, Ямполовка и Серебрянского лесничества. Успеха не имел- отброшен на исходные позиции. Тем не менее, фиксируем, что противник на данном направлении уже имеет возможности привлечения резервов со стороны Краматорска, Славянска. Ситуацию держим под контролем, позиции вполне контролируемы с нашей стороны, - рассказал Денис Пушилин.

Ранее руководитель региона сообщал, что российские военнослужащие заняли новые участки территории в «серой зоне» на авдеевском направлении. По словам Пушилина, на других участках фронта, несмотря на попытки украинских боевиков атаковать позиции Вооруженных Сил России, ситуация остается под контролем российских военнослужащих.

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