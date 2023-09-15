Народный фронт доставил оборудование в медбатальоны ДНР

Медицинское оборудование было закуплено благодаря неравнодушным россиянам. Фото: Народный фронт

Народный фронт совместно с главным иммунологом Москвы Андрем Продеусом доставили оборудование в медицинские батальоны Донецкой Народной Республики. Оно было закуплено в рамках сбора военным медикам «Все для Победы!».

Медицинское оборудование было закуплено благодаря неравнодушным россиянам. Фото: Народный фронт

- Благодаря неравнодушным россиянам, на собранные средства были закуплены передвижные портативные рентгеновские комплексы, портативные стоматологические установки, портативные аппараты УЗИ, переносные дефибрилляторы и много другое, - говорится в сообщении Народного фронта.

Медицинское оборудование было закуплено благодаря неравнодушным россиянам. Фото: Народный фронт

Ранее Народный фронт привозил бойцам 1-го Донецкого армейского корпуса России вещи и мед – средство для поддержания иммунитета. Этот полезный продукт активисты привозили и бойцам на Авдеевском направлении.

Также Народный фронт доставил регулярную помощь от жителей России бойцам в Ясиноватую. В этот раз это были бронежилеты, берцы, форма, рюкзаки - все самое необходимое для победы.

Медицинское оборудование было закуплено благодаря неравнодушным россиянам. Фото: Народный фронт

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