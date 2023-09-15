Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 15 сентября 2023: Уничтожены пункты управления и радиолокационная станция ВСУ

Российские подразделения действуют в тесной связке с артиллерией и авиацией. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Клещеевки, Андреевки, Бердычи и Первомайского. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

- Потери противника за сутки составили до 350-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три артиллерийские системы М777 и гаубица M109 производства США, а также одно орудие Д-30, - говорится в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, в районе Дылеевка уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск «Центр», ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражена атака штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ в районе Червоной Дибровы Луганской Народной Республики.

Кроме того, нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике противника в районах Северска, Григоровки и Серебрянки. Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

В районе населенного пункта Новопавловка Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.

По данным Минобороны России, в районах Серебрянки и Красного Лимана поражены два пункта управления: 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины. Истребительной авиацией ВКС России в районе Красного Лимана сбит украинский вертолет Ми-8. Средствами ПВО перехвачены четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, за сутки уничтожен и подавлен средствами радиоэлектронной борьбы ряд украинских беспилотников в окрестностях Песок, Василевки и Красной Горы.

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