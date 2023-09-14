Пушилин опроверг заявления о взятии ВСУ села Андреевка под Артемовском

Заявления украинских пропагандистов о захвате вооруженными формированиями Украины Андреевки Пушилин назвал очередными вбросами. Фото: сайт Главы ДНР

Врио Главы ДНР Денис Пушилин опроверг заявления украинской стороны о якобы взятии ВСУ под свой контроль села Андреевка под Артемовском. Все эти сообщения он назвал информационным взбросом. В беседе с РИА Новости глава региона обрисовал реальное положение дел на данном участке фронта.

- Заявления украинских пропагандистов о захвате вооруженными формированиями Украины Андреевки являются очередными вбросами. На данный момент ситуация следующая: в районе Клещеевки и Андреевки продолжаются ожесточенные бои, - заявил Пушилин.

По словам лидера ДНР, за последние сутки российские войска даже немного улучшили свои позиции в данной местности.

Кроме того, Пушилин напомнил, что совсем недавно Киев уже заявлял о захвате поселка Опытное на Авдеевском направлении. По словам врио Главы ДНР, тогда в это сообщение поверили сами украинские военные, отправившиеся закреплять позиции и попавшие под огонь бойцов Первого армейского корпуса.

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