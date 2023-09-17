Российские военные заняли участки «серой зоны» под Авдеевкой

Денис Пушилин. Фото: Архив «КП»

Российские военнослужащие заняли новые участки территории на авдеевском направлении. В частности, речь идет о «серой зоне», сообщил врио Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

- Что касается авдеевского направления, противник снизил атаки в направлении Опытного. На сегодняшний день мы видим даже определенное улучшение наших позиций и занятие определенных участков в «серой зоне» со стороны наших подразделений. Противник здесь понял безуспешность последних действий со своей стороны, - рассказал Денис Пушилин в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

По его словам, на других участках фронта, несмотря на попытки украинских боевиков атаковать позиции Вооруженных Сил России, ситуация остается под контролем российских военнослужащих.

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