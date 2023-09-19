Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

Российская артиллерия уничтожила скопления противника на Угледарском направлении Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении. По его словам, противник пытался атаковать в районе Приютного и Старомайорского, но был отброшен.

- По Угледарскому направлению: противник предпринимал попытки в районе Приютного и Старомайорского, достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что российская артиллерия уничтожила скопления противника на некоторых участках. Ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайрское и Новодонецкое удалось купировать, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что ВСУ пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, населенные пункты на данный момент находятся в «серой зоне».

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