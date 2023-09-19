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НовостиПолитика19 сентября 2023 7:31

Пушилин: ВС РФ отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении

Врио Главы ДНР сообщил, что российская артиллерия уничтожила скопления противника на Угледарском направлении
Владислав ГУЩИН
Российская артиллерия уничтожила скопления противника на Угледарском направлении

Российская артиллерия уничтожила скопления противника на Угледарском направлении

Фото: Александр КОЦ

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Россия 24» заявил, что российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении. По его словам, противник пытался атаковать в районе Приютного и Старомайорского, но был отброшен.

- По Угледарскому направлению: противник предпринимал попытки в районе Приютного и Старомайорского, достаточно успешное было применение артиллерии с нашей стороны, противник отброшен, - отметил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что российская артиллерия уничтожила скопления противника на некоторых участках. Ситуацию по рубежу Урожайное, Старомайрское и Новодонецкое удалось купировать, ВСУ были отброшены на исходные позиции.

Напомним, ранее врио Главы ДНР сообщил, что ВСУ пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, населенные пункты на данный момент находятся в «серой зоне».

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