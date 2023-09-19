Денис Пушилин заявил о больших потерях ВСУ на Авдеевском направлении

ВС РФ отразили все атаки ВСУ в районе Авдеевки Фото: Александр КОЦ

Вооруженные формирования Украины после фейкового захвата Опытного снизили активность на Авдеевском направлении. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что украинские войска понесли большие потери при попытке продвинуться к этому населенному пункту. За последние сутки серьезных изменений на Авдеевском направлении не было.

- Что касается Авдеевского направления, то населенный пункт, к которому приковано больше всего внимания, это все же Опытное. Противник после фейкового захвата данного населенного пункта снизил активность, понеся достаточно серьезные потери, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, что российские войска 1 Донецкого армейского корпуса успешно отразили все атаки вооруженных формирований Украины в районе населенного пункта Опытное. Изучение документов уничтоженных украинских боевиков показало, что в вылазках участвовали, в том числе ветераны АТО, с большим боевым опытом.

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