Денис Пушилин: ВСУ не смогут переломить ситуацию на линии соприкосновения

Врио Главы ДНР сообщил, что ВСУ не смогут переломить ситуацию на линии соприкосновения. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» завил, что вооруженные формирования Украины не смогут переломить ситуацию на линии соприкосновения, даже если киевскому режиму поставят дополнительное вооружение западные страны.

- Переломить ситуацию не сможет противник сейчас, я не вижу никаких предпосылок, чтобы это возможно было осуществить, даже по самым горячим направлениям, даже с учетом переброски, даже с учетом возможных дополнительных поставок какого-то там вооружения, - отметил врио Главы ДНР.

Напомним, ранее Денис Пушилин сообщил, что ситуация в селе Работино на Запорожском направлении начинает стабилизироваться. Также врио Главы ДНР подчеркнул, что российские войска отбросили ВСУ на исходные позиции на Угледарском направлении. Противник пытался атаковать в районе Приютного и Старомайорского, но был отброшен.

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