Семнадцать жилых домов и два гражданских объекта повреждены обстрелами ВСУ в ДНР

Под огнем украинских войск в этот день оказались семь населенных пунктов Республики
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
За прошедшие сутки, 19 сентября, украинские войска обстреляли территорию ДНР более тридцати раз, выпустив в ее направлении 90 боеприпасов. Противник использовал 152 и 155-миллиметровые артснаряды, в том числе кассетного типа, и ударный БпЛА. В результате обстрелов пострадали мирное население и инфраструктура региона. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Там уточнили, что поступили сведения о гибели гражданского лица - мужчины, в Киевском районе Донецка. Ранения различной степени тяжести получили 5 гражданских лиц в Петровском и Киевском районах Донецка, а также Старомихайловке.
- Повреждены 17 жилых домостроений в Киевском, Кировском, Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Еленовке, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, - заявили наблюдатели.
Сообщается также, что под огнем украинских войск в этот день оказались семь населенных пунктов Республики, включая Горловку, Зайцево, Гольмовский, Донецк и Макеевку.
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