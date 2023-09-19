Украинские боевики ранили пожилого мужчину в Киевском районе Донецка

В результате обстрела кассетными боеприпасами ранен мужчина в Донецке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

Вооруженные формирования Украины обстреляли Киевский район Донецка с применением кассетных боеприпасов. В результате обстрела ранен один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: в Киевском районе Донецка по улице Сочинской ранен мужчина 1948 года рождения, — заявили в ведомстве.

В СЦКК подчеркнули, что ВСУ обстреляли район с применением боеприпасов с кассетной боевой частью. Боевики выпустили три снаряда калибром 155 мм со своих позиций, расположенных в населенном пункте Яснобродовка.

Как сообщала «КП Донецк», ВСУ также ранили двух мирных жителей в Петровском районе города. Ранее боевики атаковали район ударным беспилотником.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Куйбышевском районе Донецка повреждено здание больницы от обстрела ВСУ

ВСУ повредили здание больницы и многоквартирные жилые дома в Куйбышевском районе Донецка (подробнее)