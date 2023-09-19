ВСУ ранили двух мужчин в Петровском районе Донецка

В результате обстрела ВСУ пострадали два мирных жителя Донецка (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины ранили двух мирных жителей Петровского района Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела Петровского района по ул. Республиканской получили ранения мужчины 1954 и 1965 годов рождения, — заявил градоначальник.
Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские войска атаковали Петровский район Донецка ударным беспилотным летательным аппаратом. В результате падения БПЛА повреждена кровля жилого дома по улице Шестакова.
Всего за сутки ВСУ выпустили по Донецкой Народной Республике 104 снаряда, открыв огонь по пяти городам региона. В результате обстрела погибли два мирных жителя, один человек получил ранения. Поврежден жилой дом в Донецке и один объект гражданской инфраструктуры.
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