Украинские боевики ранили мужчину в Старомихайловке

Украинские боевики ранили одного мирного жителя в Старомихайловке (архивное фото)
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по поселку Старомихайловка в пригороде Донецка. В результате обстрела ранен мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.
— В результате обстрела поселка Старомихайловка получил ранение мужчина 1974 года рождения, — заявил мэр.
Градоначальник добавил, что в результате обстрела ВСУ Еленовки пострадали частный дом и хозяйственные постройки на улице Пушкина.
Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя.
Всего за сутки в Донецкой Народной Республике двое человек погибли и один ранен. Поврежден один дом в Донецке и один объект гражданской инфраструктуры. Под обстрелом оказались пять населенных пунктов ДНР - Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.
Присоединяйтесь к нам в Telegram!
Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СЦКК ДНР: ВСУ обстреляли центр Донецка осколочными ракетами из РСЗО HIMARS
Украинские боевики обстреляли Ворошиловский район Донецка из РСЗО (подробнее)