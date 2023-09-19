Украинские боевики ранили мужчину в Старомихайловке

Украинские боевики ранили одного мирного жителя в Старомихайловке (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины открыли артиллерийский огонь по поселку Старомихайловка в пригороде Донецка. В результате обстрела ранен мирный житель. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин.

— В результате обстрела поселка Старомихайловка получил ранение мужчина 1974 года рождения, — заявил мэр.

Градоначальник добавил, что в результате обстрела ВСУ Еленовки пострадали частный дом и хозяйственные постройки на улице Пушкина.

Как сообщала «КП Донецк», ранее украинские боевики обстреляли Петровский район Донецка. В результате украинской агрессии пострадали два мирных жителя.

Всего за сутки в Донецкой Народной Республике двое человек погибли и один ранен. Поврежден один дом в Донецке и один объект гражданской инфраструктуры. Под обстрелом оказались пять населенных пунктов ДНР - Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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