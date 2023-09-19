В Куйбышевском районе Донецка повреждено здание больницы от обстрела ВСУ

ВСУ повредили здание больницы и многоквартирные жилые дома в Донецке (архивное фото) Фото: Иван ЖИЛЯК

В результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины в Куйбышевском районе Донецка повреждено здание больницы, а также многоквартирные жилые дома. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Куйбышевского района по проспекту Кремлевский и проспекту Маршала Жукова повреждено здание больницы №21 и многоквартирные жилые дома, - написал в телеграм-канале мэр города.

По данным СЦКК ДНР, примерно с 10:35 по 11:00 вооруженные формирования Украины выпустили по Куйбышевскому району Донецка пять снарядов калибром 155 мм, включая два кассетных боеприпаса. Украиские боевики ввели огонь из района Яснобродовки и Карловки.

Напомним, что вооруженные формирования Украины выпустили по Кировскому району Донецка 17 снарядов из артиллерии калибром 155 мм. Противник ввел огонь со своих позиций из района населенного пункта Кураховка.

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