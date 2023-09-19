Двое человек погибли и один ранен в ДНР в результате обстрелов ВСУ 18 сентября

Число жертв украинских обстрелов растет. Фото: ТГ/Пушилин

За прошедшие сутки, 18 сентября, украинская армия выпустила по ДНР 104 снаряда. Применялись РСЗО и артиллерия калибром 152 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. В результате обстрелов погибли два человека, еще один - тяжело ранен. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о гибели двух гражданских лиц в Петровском районе Донецка и Старомихайловке. Тяжелые ранения получил мужчина в Петровском районе Донецка, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что огнем украинских войск поврежден жилой дом в Донецке и один объект гражданской инфраструктуры.

В целом за сутки под обстрелом оказались пять населенных пунктов ДНР - Горловка, Зайцево, Ясиноватский район, Донецк и Макеевка.

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