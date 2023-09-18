ВСУ убили мужчину в Петровском районе Донецка

При обстреле Петровского района Донецка погиб мирный житель (архивное фото). Фото: СЦКК ДНР

В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погиб один мирный житель. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

— Поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: Донецк (Петровский район), по улице Углегорской погиб мужчина 1993 года рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать, — заявили в СЦКК.

Как сообщала «КП Донецк», военные эксперты ведомства уточнили направление огня и тип применяемого ВСУ вооружения при обстреле центра Донецка. Установлено, что украинские войска выпустили по Ворошиловскому району города три осколочные ракеты M-31 из реактивной системы залпового огня HIMARS. Обстрел велся с позиций боевиков в населенном пункте Богатырь. В результате украинской агрессии повреждено административное здание на бульваре Пушкина. К счастью, обошлось без жертв.

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