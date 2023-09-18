В результате детонации кассетного снаряда в Старомихайловке ДНР погиб мужчина

Из-за детонации кассетного снаряда в Старомихайловке ДНР погиб мужчина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса в Старомихайловке погиб мужчина. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- По оперативным линиям СЦКК ДНР за 18 сентября по состоянию на 12:00 поступила информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики. В Старомихайловке по улице Чкалова, 18 «б» в результате детонации неразорвавшегося ранее кассетного суббоеприпаса погиб мужчина 1952 года рождения, - сообщили в ведомстве.

Военные эксперты из СЦКК ДНР добавили, что два кассетных натовских снаряда вооруженные формирования Украины выпустили по населенному пункту 16 сентября примерно около трех часов дня. Украинские боевики ввели огонь из района населенного пункта Кураховка.

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