Семь жилых домов и два гражданских объекта повреждены обстрелами ВСУ в ДНР

За сутки украинские войска выпустили по региону более 160 боеприпасов. Фото (архив): ТГ/Приходько

За прошедшие сутки территория Донецкой Народной Республики подверглась обстрелам со стороны ВСУ пятьдесят раз. При этом пострадали инфраструктура и мирное население. Об этом сообщили в Представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

- Поступили сведения о ранении гражданского лица - мужчины, в Кировском районе Донецка. Повреждены 7 жилых домостроений в Куйбышевском, Киевском и Кировском районах Донецка, а также 2 объекта гражданской инфраструктуры, - заявили наблюдатели.

Сообщается также, что за сутки украинские войска выпустили по региону более 160 боеприпасов из артиллерии калибром 122 и 155 мм, в том числе с кассетной боевой частью. Под огнем оказались четыре населенных пункта Республики - Горловка, Донецк, Макеевка и Мироновский.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецке обстрелом ВСУ поврежден храм Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира. В Куйбышевском районе Донецка повреждены многоквартирные жилые дома.

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