В Кировском районе Донецка в результате обстрела ВСУ ранен мирный житель

Пострадавшего госпитализировали в больницу Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

17 сентября в Донецке в Кировском районе ранен мирный житель. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

- В результате обстрела Кировского района по улице Н. Островского получил ранение мужчина 1989 года рождения, - сообщил мэр.

По данным СЦКК ДНР, Кировский район Донецка оказался под огнем ВСУ в 14.50. Было выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров.

«КП Донецк» ранее сообщал, что за прошедшие сутки в ДНР в результате обстрелов ВСУ шесть мирных жителей погибли и девять ранены. Украинские боевики 67 раз открывали огонь по Республике. Под вражеским огнем оказались Светлодарск, Горловка (Никитовский и Центрально-Городской район), Ясиноватая, Ясиноватский район, Донецк (Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Старомихайловка и Макеевка.

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