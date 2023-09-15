В ДНР российские войска уничтожили узел связи ВСУ

ВС РФ уничтожили узел связи ВСУ в ДНР Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российские войска уничтожили узел связи противника в районе населенного пункта Новомихайловка. Об этом сообщили в Минобороны России.

- В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, - рассказали в ведомстве.

В Минобороны добавили, что за сутки Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах. Также средствами противовоздушной обороны перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня «HIMARS», уничтожен 41 дрон.

Напомним, что в Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ у Клещеевки и Майорска. На Донецком направлении противник потерял до 275 военнослужащих, а также 12 единиц военной техники.

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