ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» отразила четыре атаки ВСУ у Клещеевки и Майорска. На Донецком направлении противник потерял до 275 военнослужащих, а также 12 единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Противник потерял до 275 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска уничтожили склад боеприпасов противника в районе населенного пункта Авдеевка. Также ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населенного пункта Владимировка ДНР.

Напомним, что 14 сентября в Минобороны сообщили, что истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики был сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

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