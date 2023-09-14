Российская авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

ВС РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР
Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
В Донецкой Народной Республике российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Красный Лиман. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.
По данным Минобороны, российская противовоздушная оборона за сутки перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены и подавлены средствами РЭБ 53 украинских дрона.
Напомним, что за 13 сентября российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила восемь атак противника. На Донецком направлении противник потерял до 140 человек личного состава, а также семь единиц военной техники.
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