Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыРоссийский паспортПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика14 сентября 2023 12:10

Российская авиация сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

Истребительной авиацией ВКС России в районе Красного Лимана ДНР сбит вертолет Ми-8 ВСУ
Владислав ГУЩИН
ВС РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

ВС РФ сбила вертолет Ми-8 ВСУ в районе Красного Лимана в ДНР

Фото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН

В Донецкой Народной Республике российская авиация сбила украинский вертолет Ми-8 в районе населенного пункта Красный Лиман. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, - рассказали в ведомстве.

По данным Минобороны, российская противовоздушная оборона за сутки перехватила четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Также уничтожены и подавлены средствами РЭБ 53 украинских дрона.

Напомним, что за 13 сентября российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила восемь атак противника. На Донецком направлении противник потерял до 140 человек личного состава, а также семь единиц военной техники.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

На Донецком направлении противник потерял до 140 украинских военнослужащих, а также семь единиц военной техники (подробнее)