Российские войска отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили восемь атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации за сутки отразила восемь атак противника в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка. На Донецком направлении противник потерял до 140 украинских военнослужащих, а также семь единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- Потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что в ДНР российские войска уничтожили склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка.

Напомним, ранее врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма поселка Опытное, который расположен на севере Донецка. По его словам, украинские войска потеряли около 100 человек личного состава.

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