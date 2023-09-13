Денис Пушилин рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного в ДНР

Пушилин рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма Опытного. Фото: АГ ДНР

Временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live» рассказал о потерях ВСУ при попытке штурма поселка Опытное, который расположен на севере Донецка. По его словам, украинские войска потеряли около 100 человек личного состава.

- Они кинули туда морпехов, но, естественно, первая бригада первого армейского корпуса ВС РФ ситуацию держала под контролем. Там около 100 человек только погибшими у ВСУ, - сообщил врио Главы ДНР.

Денис Пушилин добавил, что украинская сторона распространяла ложную информацию о том, что ВСУ удалось закрепиться в Опытном. Однако фейку поверил сам противник и они понесли большие потери.

Напомним, что российские бойцы из 1-й Славянской бригады успешно обороняют поселок Опытное под Донецком. Противник на данном направлении несет серьезные потери в живой силе и технике.

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