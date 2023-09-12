Российские войска успешно обороняют поселок Опытное на севере от Донецка

ВС РФ успешно обороняют поселок Опытное Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские бойцы из 1-й Славянской бригады успешно обороняют поселок Опытное под Донецком. Противник на данном направлении несет серьезные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Несмотря на заявления противника о, якобы, взятии поселка Опытное, что на севере от Донецка, в реальности дела обстоят совершенно не так. Противник пытается штурмовать наши позиции, однако несет тяжелые потери и не может выбить бойцов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса из населенного пункта, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за 11 сентября российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. На Донецком направлении противник потерял до 200 украинских военнослужащих, а также десять единиц военной техники.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украинские войска активизировались в районе поселка Опытное под Донецком

Врио Главы ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации на авдеевском направлении (подробнее)