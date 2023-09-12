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НовостиПолитика12 сентября 2023 8:22

Российские войска успешно обороняют поселок Опытное на севере от Донецка

ВСУ несут серьезные потери при попытках занять поселок Опытное под Донецком
Владислав ГУЩИН
ВС РФ успешно обороняют поселок Опытное

ВС РФ успешно обороняют поселок Опытное

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские бойцы из 1-й Славянской бригады успешно обороняют поселок Опытное под Донецком. Противник на данном направлении несет серьезные потери в живой силе и технике. Об этом сообщает Народная милиция ДНР.

- Несмотря на заявления противника о, якобы, взятии поселка Опытное, что на севере от Донецка, в реальности дела обстоят совершенно не так. Противник пытается штурмовать наши позиции, однако несет тяжелые потери и не может выбить бойцов 1-й Славянской бригады 1-го Донецкого армейского корпуса из населенного пункта, - отмечают в ведомстве.

Напомним, что за 11 сентября российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. На Донецком направлении противник потерял до 200 украинских военнослужащих, а также десять единиц военной техники.

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