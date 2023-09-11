Российские войска отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ отразили пять атак ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские войска при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка и Красногоровка. На Донецком направлении противник потерял до 200 украинских военнослужащих, а также десять единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- За сутки потери противника составили до 200 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, восемь автомобилей, гаубица Д-30, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, - отмечают в ведомстве.

По данным Минобороны, в ДНР в районе населенного пункта Дылеевка был уничтожен склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ. Также ударами авиации и артиллерии российские войска нанесли поражение колонне бронетехники 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное.

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