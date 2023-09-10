Российские войска отразили две атаки ВСУ у Водяного и Красногоровки в ДНР

ВС РФ отразили две атаки ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

В Донецкой Народной Республике российская группировка «Юг» при поддержке артиллерии и авиации отразила две атаки противника у Водяного и Красногоровки. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, а также семь единиц военной техники. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили две атаки ВСУ в районах населенных пунктов Водяное и Красногоровка. В ходе боевых действий противник потерял до 260-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, - рассказали в ведомстве.

Кроме того, российские войска в ДНР нанесли огневое поражение живой силе и военной технике ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Красное и Малоильиновка. Также поразили командно-наблюдательные пункты подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

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