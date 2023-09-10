Обстановка в зоне СВО на Донецком направлении 10 сентября: Российские подразделения за неделю отразили 56 атак ВСУ

Атаки украинских боевиков заканчиваются большими потерями противника. Фото: скриншот видео Минобороны РФ

На Донецком направлении в течение недели грамотными действиями подразделений «Южной» группировки российских войск отражены 56 атак украинских войск, в результате которых уничтожено более 2100 военнослужащих, 23 танка и других боевых бронированных машин, 45 автомобилей, а также 30 орудий полевой артиллерии. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

На Южно-Донецком направлении подразделения российских войск слаженными действиями за неделю отразили четыре атаки противника, продолжая наносить комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ.

- За прошедший период общие потери противника на данном направлении составили свыше 1230-ти украинских военнослужащих, 24 боевые бронированные машины, 37 автомобилей, а также 17 орудий полевой артиллерии, - говорится в сообщении Минобороны РФ.

На Краснолиманском направлении в результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем в течение недели успешно отражены 12 атак противника.

- Потери ВСУ на этом направлении составили более 450-ти военнослужащих, 13 боевых бронированных машин, 15 автомобилей и семь орудий, – констатируется в сводке.

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