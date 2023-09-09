Народный фронт доставит 50 тысяч комплектов хвостовиков и инициаторов бойцам СВО

Военнослужащие ВС РФ используют передовые технологии для повышения эффективности выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (архивное фото) Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятьдесят тысяч комплектов хвостовиков и инициаторов будут переданы военнослужащим в зону СВО. Их произвели благодаря содействию «Кулибин-клуба» - проекта, объединившего вокруг себя изобретателей, разработчиков, экспертов и просто неравнодушных людей, которые готовы применить свои знания для производства необходимого оборудования на передовой. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.

- В Ростов-на-Дону уже привезли 50 000 комплектов из хвостовиков и инициаторов, и в ближайшее время получим еще столько же. Доставленные комплекты будут распределены между подразделениями по всей линии боевого соприкосновения, - рассказали там.

В организации пояснили, что хвостовики и инициаторы позволят военным оптимизировать работу беспилотников. Хвостовики необходимы для стабилизации сбрасываемого снаряда и точного попадания в цель. Инициатор же позволяет подорвать снаряд именно в том месте, где он упал. Сейчас разработчики перевели их производство с 3Д печати на литье, что позволило значительно снизить цену изделий и увеличить их производство.

- Бойцы попросили нас разработать конструкцию без привычной окружности в хвостовой части, так как считают, что именно такие хвостовики имеют минимальную зону погрешности. Хвостовики просты в производстве, их можно напечатать не только на территории промышленных предприятий, но и на 3D-принтерах буквально в гараже. Однако благодаря нашим партнерам и «Кулибин-клубу» Народный фронт может поставлять комплекты в промышленных масштабах и тем самым закрыть большую часть потребностей наших бойцов на передовой, - говорит руководитель регионального исполкома Народного фронта в Ростовской области Алексей Мирошниченко.

Сообщается также, что помимо хвостовиков местные «Кулибины» улучшили динамическую защиту для танков, сделав процесс ее изготовления более массовым и снизив стоимость.

- Корпус динамической защиты предназначен для установки на броню танка. Суть изделия в том, что в нем устанавливается взрывчатое вещество, которое при попадании заряда детонирует и отбрасывает боезаряд обратно, тем самым защищая броню танка и весь экипаж, - пояснили разработчики.

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