На авдеевском направлении сейчас достаточно «горячо». Фото: УНМ ДНР

Украинские войска активизировались в районе поселка Опытное под Донецком, однако российские войска сдерживают натиск противника. Об этом сообщил врио Главы ДНР Денис Пушилин на видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Руководитель Республики рассказал о событиях, развернувшихся на авдеевском направлении.

- Видим, что противник активизировался в направлении населенного пункта Опытного, задействовал танки, БМП, понес достаточно серьезные потери, но бои продолжаются. Противник пытается улучшить там, на том направлении свои позиции. Есть понимание, что дальше будут предпринимать наши подразделения, то есть каких-то серьезных опасений нет. Но тем не менее, там сейчас достаточно «горячо», - заявил он.

По словам Пушилина, тем временем на краснолиманском и марьинском направлениях ситуация пока остается без существенных изменений. На угледарском украинские войска безуспешно пытаются улучшить свои позиции, в то время как на артемовском направлении наблюдается оперативная пауза из-за перегруппировки сил ВСУ.

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